»Hvis det fortsætter herfra, bliver det bare ekstatisk«: Thomas Vinterbergs 'Druk' vinder Robert for årets bedste danske film

Den er i forvejen nomineret til en Golden Globe, har vundet prisen for Bedste film ved European Film Awards og er også Danmarks Oscar-kandidat. Derfor kan det heller ikke betegnes som en overraskelse, at ’Druk’ vandt en Robert for Årets Danske Spillefilm. Thomas Vinterberg vandt desuden i kategorien Årets instruktør og Årets originale manuskript sammen med Tobias Lindholm. I alt vandt ’Druk’ 5 ud af de 12 priser, filmen var nomineret til.

»Hvis det fortsætter herfra, bliver det bare ekstatisk«, siger instruktøren om sin rørende Robert-sejr.

’Druk’ handler om fire gymnasielærere, der sætter sig for at afprøve en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Filmen har solgt mere end 800.000 billetter i Danmark og er dedikeret Thomas Vinterbergs datter Ida, som omkom i en trafikulykke kort inde i optagelserne.