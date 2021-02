Chancen for Golden Globe til ’Druk’ er mindsket efter opsigtsvækkende nominering

’Minari’ er en amerikanskproduceret film, der handler om en koreansk familie, som slår sig ned i USA. Den er skrevet og instrueret af Lee Isaac Chung, som er født og opvokset i USA, og der bliver talt engelsk i store dele af filmen.

Så hvorfor er ’Minari’, som på mange måder synes at være en amerikansk film, nomineret til en Golden Globe i kategorien bedste ikkeengelsksprogede film?

Det undrer også filmekspert Søren Høy.

»Der er ikke mange, der har set filmen endnu, men det er løjerligt at sætte ’Minari’ på som bedste ikkeengelsksprogede film – og ikke en af de andre mange kategorier, som Golden Globe har - når det eneste ikkeamerikanske udtryk, den synes at have, er, at en stor del af det talte sprog ikke er engelsk«, siger Søren Høy.

Den danske filmekspert er ikke den eneste, som finder det mærkværdigt. Det gør flere amerikanske skuespillere og instruktører også.

»Jeg har ikke set en mere amerikansk film end ’Minari’ i år«, skriver den amerikanske filminstruktør Lulu Wang på Twitter. Og skriver efterfølgende, at der skal laves om på de regler, der bestemmer, hvad der bliver nomineret til bedste film.

Daniel Dae Kim fra tv-serien ’Lost’ insinuerer, at det er en racistisk handling.

»Den filmiske udgave af at blive bedt om at tage tilbage til sit hjemland, selv om man er fra USA«, skriver Daniel Dae Kim.

’Minari’ er en dramakomedie, som handler om en førstegenerations-koreansk-amerikansk familie, der flytter til en lille gård i staten Arkansas for at forfølge deres amerikanske drøm. Filmen er en semiautobiografisk fortælling om instruktøren Lee Isaac Chung egen opvækst i USA i 1980’erne.

Ordet minari er koreansk og betegner en plante, som bliver brugt til madlavning i store dele af Asien.

Et benspænd for ’Druk’

Filmen ’Minari’ er ellers blevet modtaget godt af den flok udvalgte, som har fået lov til at se den, inden filmen officielt rammer biografen.

Den har fået en score på hele 99 procent på filmhjemmesiden Rotten Tomatoes, som er en samlet indikator for de amerikanske film- og tv-anmelderes vurderinger. I dette tilfælde er det gennemsnittet af 90 anmeldelser.

Og den meget roste film er altså nomineret i samme kategori som den danske film ’Druk’, der er instrueret af Thomas Vinterberg og har bl.a. Mads Mikkelsen på rollelisten. Hvilket for mange kan få vinderchancerne til at mindske.

Men Søren Høy er positiv.

»Måske får ’Druk’ prisen. Måske gør ’Minari’. Måske gør en helt tredje! Alt kan fortsat ske. Men en ting, der er sikkert er, at konkurrencen er blevet meget mere spændende, efter de officielle nomineringer kom ud«, siger Søren Høy.

Grunden til, at alt kan ske, er primært, at Golden Globe-priserne bliver uddelt af medlemmer fra organisationen The Hollywood Foreign Press Association, hvor det i ordet ligger, at de er foreign – altså ikke amerikanske.

»Der er kun 90 medlemmer af Hollywood Foreign Press. Det er en forholdsvis lille forening. Det er folk fra hele verden, og det er folk med stor eurofascination. Set i det lys er ’Druk’s chancer ikke tabt. Så argumentet med, at ’Minari’ er stor i USA, er ikke nødvendigvis gældende for udfaldet af Golden Globe-prisen«, siger Søren Høy.

Men Søren Høy fortæller også, at efter den sydkoreanske film ’Parasite’ fik en Oscar for ikke bare bedste udenlandske film, men også i hovedkategorien, bedste film, kan en Asien-fascination være blevet skabt hos udvalget.

Asien-fascination eller ej, fortæller Søren Høy, så er ’Druks’ oscarchancer kun steget med nomineringen i kategorien for bedste ikkeengelsksprogede film til Golden Globe:

»En ting, der er sikker, er, at hvis man er Golden Globe-nomineret, kommer man i den grad ind på folks radar, og det er ’Druk’ helt sikkert kommet i de seneste dage. Golden Globe er en rettesnor for, hvad der kommer til at ske til Oscar. Får man en Golden Globe, stiger chancerne for at få en Oscar naturligvis også. Bliver man nomineret, stiger chancerne også«, siger han.