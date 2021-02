Dansk drukfilm nomineret til en Golden Globe

Thomas Vinterbergs ’Druk’ er i spil til en af verdens mest prestigefyldte filmpriser, Golden Globe.

Det er netop blevet afsløret ved en ceremoni, hvor skuespilleren Taraji P. Henson læste de nominerede op i kategorien bedste ikke-engelsksprogede film.

Det er tredje gang, Thomas Vinterberg nomineres til en Globe, men hverken ’Festen’ (1999) eller ’Jagten’ (2014) vandt prisen. I alt har ni danske film i tidens løb været nomineret i kategorien.

Den danske film dyster om titlen med ’La Llorona’ (Guatemala/Frankrig), ’The Life Ahead’ (Italien), ’Minari’ (USA) og ’Two of Us’ (Frankrig/USA).

»Vi har ventet i spænding, og er derfor bare glade og lettede. Så vi er bare i ret godt humør lige nu«, siger Thomas Vinterberg til nyhedsbureauet Ritzau.

’Druk’, der på engelsk hedder ’Another Round’ har tidligere vundet flere internationale priser, inklusive hovedprisen på London Film Festival og hovedrolleprisen på San Sebastián International Film Festival.

Prisregnen kulminerede foreløbig ved uddelingen af European Film Awards i december, hvor ’Druk’ hjemtog fire af de største priser inkl. Bedste Europæiske Film, Bedste Europæiske instruktør og Bedste Europæiske Skuespiller.

Et publikumshit

Filmen har også været en stor publikumssucces. Over 800.000 billetter blev der solgt i de danske biografer - vel at mærke i et coronaår, og indtil videre har over 65.000 danskere købt filmen digitalt, hvilket er rekord for en dansk film.

Traditionelt anses Golden Globe-uddelingen som et godt pejlemærke på, hvilke film der nomineres til en Oscar.

For 10 år siden vandt Susanne Bier netop først en Golden Globe og siden en Oscar for ’Hævnen’.

Apropos Susanne Bier, så kunne den danske instruktør glæde sig over Golden Globe-nomineringer til Nicole Kidman, Hugh Grant og Donald Sutherland for tv-serien ’The Undoing’, som Bier har instrueret. Også selve serien høstede en nominering i kategorien bedste afsluttede serie, antologi eller tv-film.

De nominerede til Golden Globe-festen vælges af medlemmer af organisationen The Hollywood Foreign Press Association.