’Druk’ ryddede bordet lørdag aften. Nu går Vinterberg og Mikkelsen efter en Oscar – eller måske flere?

Fakta

European Film Awards

European Film Awards uddeles hvert år af European Film Academy, der er en sammenslutning af europæiske filmskabere og filmprofessionelle. Priserne gives for særlige udmærkelser for europæisk film.

I år var det 33. gang, at priserne blev uddelt. Grundet coronapandemien blev uddelingen i år afholdt virtuelt fra European Film Academys hovedsæde i Berlin.

Film med dansk islæt har vundet i hovedkategorien bedste europæiske film flere gange. Bl.a. ’Melancholia’, ’The Square’, ’Dancer in the Dark’ og ’Breaking the Waves’.

Her er vinderne i nogle af de vigtigste kategorier i år:

Årets europæiske film: ’Druk’

Årets instruktør: Thomas Vinterberg for ’Druk’

Thomas Vinterberg for ’Druk’ Årets europæiske skuespillerinde: Pala Beer i den franske ’Undine’

Pala Beer i den franske ’Undine’ Årets europæiske skuespiller: Mads Mikkelsen for ’Druk’

Mads Mikkelsen for ’Druk’ Årets europæiske manuskript: Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm ’Druk’

Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm ’Druk’ Årets europæiske dokumentar: ’Colectiv’, Rumænien og Luxemburg

’Colectiv’, Rumænien og Luxemburg Årets europæiske komedie: ’Un Triumphe’, Frankrig

’Un Triumphe’, Frankrig Årets europæiske animerede film: ’Josep’, Frankrig, Belgien, Spanien

’Josep’, Frankrig, Belgien, Spanien Årets europæiske kortfilm: ’All Cats Are Grey in the Dark’, Schweiz

Kilde: European Film Awards





Vis mere