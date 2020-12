Vinder ALLE de store priser: 'Druk' rydder bordet ved europæisk Oscar

Thomas Vinterbergs film ’Druk’ ryddede bordet ved European Film Awards – det europæiske svar på Oscar-uddelingen. Filmen vandt både priserne for bedste film, bedste instruktør, bedste manuskript og bedste skuespiller ved Mads Mikkelsen.

Iført mørkt jakkesæt takkede den danske filminstruktør for prisen via et videolink fra sit hjem, mens han skålede i gin og tonic sammen med flere fra filmholdet blandt andet skuespiller Magnus Millang.

»Min datter døde, mens jeg lavede filmen. Hun elskede projektet. Filmen blev lavet på hendes skole, og det eneste, der gav mening, var at fortsætte og lave denne film til hende«, sagde Thomas Vinterberg blandt andet med henvisning til datteren Ida, der mistede livet i en trafikulykke i Belgien i 2019.

Grundet coronapandemien afholdes årets uddeling, der er nummer 33 af slagsen, virtuelt fra European Academys hovedsæde i Berlin.

Man anede, hvor det bar hen, da Vinterberg begyndte aftenen med at sikre sig prisen for Bedste Europæiske Instruktør 2020, og senere vandt han og Tobias Lindholm for Bedste Europæiske Manuskript.

Også Mads Mikkelsen vandt i kategorien Bedste Europæiske Skuespiller. Han spiller rollen som gymnasielæren Martin i ’Druk’. Sammen med tre kolleger afprøver han en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt - den halve promille, der afholder en fra at give sig 100 procent.

Dansk oscar-bud

’Druk’ kan også ende med at finde vej til næste års oscarprisuddeling, der afholdes 25. april. Den danske oscarkomité har indstillet filmen som det danske bud på en oscarnominering til prisen ’Bedste Internationale Film’.

Oscarakademiet vurderer lige nu de indstillede film, hvorefter der 9. februar annonceres en shortlist på 10 film. 15. marts bliver de fem oscarnomineringer udmeldt.

European Film Awards afholdes én gang om året. Statuetterne uddeles af European Film Academy, der er en sammenslutning af europæiske filmskabere og -professionelle.

Opdateres ...