Dansk dokumentarfilm ville ikke være det samme uden Kong Gulerod

Ofte er priser en konkurrence mellem værker og instruktører, men af og til uddeles der særpriser til de mindre offentlige dele af branchen – og de føles ofte som de bedste, fordi de tildeles for kontinuerligt hårdt slid i kulisserne.

Årets Roos Pris, der uddeles for en »særlig bemærkelsesværdig indsats for dokumentarismen i Danmark« er gået til Anders V. Christensen, manden bag postproduktionshuset Kong Gulerod Film. Prisen, der uddeles af Det Danske Filminstitut og sidste års vinder (instruktøren Max Kestner), motiverer valget med ordene:

»Prisen går til et menneske, der har skabt et sted, som gennem tyve år har haft en betydning for branchen, der er usammenlignelig med noget andet. Dansk dokumentarisme ville være et helt andet sted uden. Det er et af de meget sjældne steder, der fungerer som et kollegialt fællesskab på den danske dokumentarscene. Et sted, hvor mennesker mødes på tværs af profession og alder. Et sted, hvor vi kan diskutere film. Og branche. Og kærlighed. Og sorg«.