Disney har muligvis ændret strategi, men de tør ikke pille ved opskriften for familieidyl

Disney-koncernen, måske verdens største underholdningskonglomerat, skifter strategi i disse år. Gamle marker genopdyrkes, når tegnefilmklassikerne nyindspilles, med stærkt vekslende held, som computerhjulpne live action-film, og samtidig belaver koncernen sig på en ny tids forbrugermønstre ved at satse stort på den ny streamingkanal Disney+.

Her har den enes død været den andens brød, for mens alverdens biografdirektører begav sig på endnu en fortvivlet ekspedition til banken for at få udvidet kassekreditten, har koncernen fisket i de rørte covid-19-vande og flyttet forventede blockbusterbiografpremierer som ’Mulan’ og ’The Mandalorian’ over til hjemmebiografernes storskærme og dermed givet den ny kanal en ret flyvende start.

Og med børneunderholdning i en covid-19-vinterferie er det jo som med krig og kærlighed: Alle kneb gælder. Selv en mådeligt morsom familiekomedie i Disneys helt traditionelle spor – om end igen med et livagtigt computergenereret dyr som titelperson – kan slå halvanden time ihjel for desperate forældres børn. I bedste fald kan den vel også give nogle af ungerne et lysere perspektiv på livet, hvis de ellers kan læse danske undertekster eller forstår lidt engelsk og i øvrigt ikke stiller for skrappe krav til realisme og sandsynlighed.

11-12-årige Floras forældre er separeret, fortæller hendes voiceover os, så hun har indstillet sig på et »kynisk« syn på livet. Endnu er hun dog ikke blevet så følelseskold, at hun bare kan se passivt til, mens et egern bliver suget op af en løbsk robotstøvsuger. Hun redder kræet, som viser sig at have uanede evner: Dels kan det svæveflyve mange meter. Dels kan det på en gammeldags skrivemaskine – Floras mor er forfatter – meddele, at dets navn er Ulysses!