Han gik fra tjener og pornoscenograf til en af nyere tids mest ikoniske hovedroller

50 år i dag:

I Jon Hamms karriere som skuespiller er ’Mad Men’ en uomgængelig skillelinje. Før han fik rollen som den bærende mandlige karakter Don Draper i 1960’er-serien ’Mad Men’, havde han mange opgaver, men var stort set ukendt. Mens han i otte år, fra 2007 til 2015, spillede den kæderygende, jævnt alkoholpåvirkede og stilige reklamemand med det gradvis mere og mere flossede indre, blev han et ikon.

Don Draper med de pressede buksefolder og det nydelige kæbeparti var en sexet, dygtig og kønsrollemæssigt antikvarisk fyr, hvis charme og deroute Jon Hamm spillede så godt, at det næsten virkede nærigt kun at give ham to Golden Globe-priser og en enkelt Emmy for det.