Timothy Dalton lever et liv i skyggen af 007

Få filmroller kan som en vis Agent 007 afgøre hele karrierer.

Det vidste Timothy Dalton formentlig udmærket, da han som knap 25-årig blev kontaktet af folkene bag James Bond-serien efter sit gennembrud i ’Mary, Queen of Scots’ om Maria Stuart.

Han afslog dog at overtage stafetten efter idolet Sean Connery, for arven var for tung og han selv for ung, forklarede Dalton sig i et senere interview. Svaret skulle gentage sig et par gange det følgende årti, imens han blandt andet gav den som mr. Rochester i BBC-serien ’Jane Eyre’ efter Charlotte Brontes klassiker. Indtil muligheden for at give forfatteren lan Flemings agent det mørkere og mindre kontrollerende præg, Dalton selv ønskede, endelig bød sig.

Lige hvor mørk 1980’er-Bond så blev i Daltons behandling, er måske diskutabelt, især set med dagens øjne. Det blev under alle omstændigheder kun til de ellers succesfulde ’The Living Daylights’ (1987) og ’Licence to Kill’ (1989), da stridigheder om rettighederne forpurrede en planlagt tredje film.