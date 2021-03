2 hjerter: Kongen af Queens er blevet nynazist og får tæsk af tvær teenager

Kan man forestille sig den bløde bamse Doug Heffernan (Kevin James) fra den familievenlige sitcom ’Kongen af Queens’ kronraget med fuldskæg og et stort hagekors tatoveret på baghovedet?

Ja, det kan man egentlig godt. Det er ellers meningen, at det skal være et chokerende element i sig selv i ’Becky’, hvor Kevin James lægger al sin flinke fars i inkarnationen af en psykopatisk sadist, der invaderer en skovhytte for at torturere en familie.