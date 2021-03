Ny Disney-film er fremragende animeret action og en scenografi-fest for ører og øjne

En gæv og særdeles våbenfør asiatisk pige, der kæmper for at redde sit folk og sit land, mens hendes høvdingefar er bogstaveligt lammet – det er et ret godt billede på den tiltrængte justering af kønsroller og verdensbillede, Disneys animationsstudier har gennemført over et par tiår, så de nu er køreklare til streamingbombardementet fra Disney+.

Det er slut med de passive pigebørn, som i mere end et halvt århundrede, fra ’Snehvide’ (1937) til ’Skønheden og udyret’ (1991), blev hentet fra centraleuropæisk eventyrtradition i romantisk aftapning for at sidde og vente på at blive reddet af en anderledes handlekraftig drømmeprins. Nok fik nogle af dem (og ikke mindst deres modparter, skurke og skurkinder) mytisk kvalitet, men oldsager er de. Da den gamle inspiration fra Andersens ’Snedronningen’ endelig blev til ’Frozen’ i 2013, måtte historien da også vrides til ukendelighed, bl.a. for at imødekomme et nyt årtusinds kønsrollekrav.

Nu er det de seje tøser, der kører med klatten. Og helst fra Asien eller Oceanien. Som nu Raya her: en køn pige fra en udefinerbar fortid i et lige så udefinerbart land – Kina? Laos? Nepal? – som vokser fra 10-11 til måske 15-17 år, mens hun klarer ærterne, helt uden romantisk bistand fra noget andet af vor tids mange mulige køn. Hjælp får hun i stedet af en legesyg og ret henrivende turkisblå drage ved navn Sisu. Som den sidste levende af sin art gemmer den sig i en klippegrotte fuld af fælder, men Raya får gang i den kampgejst, dragens navn lover.