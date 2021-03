Ny bog fortæller om kvinders rolle i filmhistorien: En blev tvunget til ulovlig abort. En anden fik kun roller, der kunne klippes ud, så filmen kunne sælge i sydstaterne

Film og dermed filmhistorien er skrevet og især instrueret af mænd. Det dokumenteres af en ny bog, ’Women vs Hollywood: The Fall and Rise of Women in Film’ af Helen O’Hara. Bogen fortæller om alle de kvinder i filmbranchen, der ikke var glamourøse, sexede stjerner foran kameraet, men som havde ambitioner om at fortælle historier, tit deres egne historier som kvinder, fra en position bag kameraet.





Bogen, som avisen The Guardian har læst, handler om det ret begrænsede antal kvinder, der overhovedet kom så langt som til at lægge billet ind på netop at fortælle deres egne historier, indtil de blev standset i deres vækst af magtfulde mænd. Men den fortæller også om den sorte sanger Lena Horne, der i 40’erne og fremefter altid fik roller af typisk en scenes varighed, der kunne klippes ud, så filmen også kunne vises i Sydstaterne.

Skuespillere i gamle dage var under stærkt begrænsende kontrakter, ikke mindst kvinderne. Gloria Swanson, der var 20’ernes mest sofistikerede væsen i amerikansk film, befandt sig i 1925 i Paris, hvor hun havde indledt et forhold til sin kommende mand uden at være blevet skilt fra sin forrige. Hun var også blevet gravid, og hendes studie hjemme i Hollywood beordrede hende til at få foretaget en ulovlig abort. Og juridisk havde de ret til at skalte og valte med Swansons privatliv, fordi hun havde underskrevet en kontrakt med en såkaldt ’moralklausul’, der betingede hendes ansættelse af, at hun f.eks. ikke måtte have sex uden for ægteskabet, fordi filmfolkene bag hende ikke ville risikere, at hendes image skulle skade indtjeningen og skræmme publikum væk.