Streaming på vej: Digteren Veronika Katinka er med egne ord »fucking selvoptaget«

I en YouTube-video fortæller den dansksprogede digter Anna Juul, der skriver under sit alter ego Veronika Katinka Martzen, om sit syn på den norske forfatter Karl Ove Knausgårds romanserie ’Min kamp’ (2009-2011): »Jeg har det jo sådan lidt med Karl Ove Knausgårds ’Min kamp’, at det bare er 6.000 sider om Karl Oves kamp for at fylde en kvinde med sæd (...) Hvis jeg havde skrevet ’Min Kamp’, så ville folk have fundet den ekstremt navlepillende og selvoptaget, og dér vil jeg bare gerne sige til alle haters derude: ’Ja, jeg er fucking selvoptaget’«.

Nu får den 26-årige digter selv lov til at være midtpunktet i ’Min kamp’; for nu er ’Min kamp’ ikke længere blot titlen på Adolf Hitlers ideologiske hovedværk og Karl Ove Knausgårds romanserie, men også på en ny DR 3-serie som handler om Veronika Katinka Martzens kamp for at blive kendt.

Det bliver »fucking selvoptaget«.