Næste uges tv: Hvordan er svenskernes svar på Søren Brostrøm blevet så stor en helt?

Skulle enkelte ikke endnu være blevet trætte af den britiske kongefamilie og deres interne trakasserier, men måske ligefrem nysgerrige efter baggrundsviden om Windsor-familien, er denne dokumentar gefundenes Fressen, som man siger. Den handler om slægtens ydmyge sommerhus i det skotske højland, hvor vinden blæser kækt, og vildt græsser pittoresk, lige til at skyde med riffel. Dronning Victoria købte hytten for 165 år siden, og siden har den været et elsket eksil, når London blev for broget.

DR 2 kl. 15.40