De sagde, at den var blevet slettet. Fire år senere kommer filmen

Fakta

DC og Marvel

Marvel Comics og DC Comics er de to største tegneserie-producenter i verden, som begge laver tegneserier om superhelte.

Marvel Comics skabte det meget succesrige filmunivers MCU (Marvel Cinematic Univers), hvor man følger superhelte som Spiderman, Ironman og Captain America.

I et forsøg på at være med på den succes har DC Comics også skabt et filmunivers ved navn DCEU (DC Extended Universe), hvor Superman, Batman og Wonder Woman er hovedkaraktererne. DCEU har dog aldrig for alvor fundet fodfæste og er langtfra lige så succesrigt som rivalerne hos MCU.

