Deler du Netflix-konto med venner eller familie? Så er der dårligt nyt fra streaminggiganten

Streamingtjenesten Netflix er i gang med at teste en teknologi, hvor man kan sikre sig, at folk ikke deler passwords til selskabets tjenester. Den nye teknologi skal kunne bekræfte, at seerne har den samme adresse, siger en talsmand for Netflix til BBC. Flere brugere har fortalt, at de har fået en besked op på deres skærm.

»Hvis du ikke lever sammen med ejeren af denne konto, så behøver du din egen konto for fortsat at kunne se med, lyder den.

Men der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt man vil bruge den slags beskeder på hele Netflixs netværk.

Netflix er fortsat verdens største streamingtjeneste. Og det er den mest populære i Danmark.

Talsmanden for Netflix siger til nyhedsbureauet Reuters, at testen »er designet til at sikre, om folk, der bruger netflixkonti, har lov til det«.

ritzau