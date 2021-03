Ulrich Thomsen laver grovkornet og vulgær satire over Trumps USA

At lave en satire over Trumps USA, der blot tilnærmelsesvis kunne hamle op med virkelighedens absurditeter, har været en seriøs udfordring, som den danske skuespiller Ulrich Thomsen har taget op uden at ryste på hånden i sin anden spillefilm som instruktør.

’Gutterbee’ er kras og vulgær satire, så det forslår. Et så aparte, overgearet og udknaldet portræt af den ærkeamerikanske kulturs excesser, at man næsten tror, det er løgn.

Hvad det selvfølgelig også er. Ulrich Thomsen har som kombineret manuskriptforfatter og instruktør fået luft for sine indestængte frustrationer over alt det mest ubehagelige og sælsomme ved det skævt sammensatte USA. Det sker med noget, der ligner tydelig inspiration fra landsmanden Anders Thomas Jensen og en sjat fra Coen-brødrene og ’Sheriffen skyder på det hele’ af Mel Brooks.

Handlingen er henlagt til den lille hendøende flække Gutterbee i et støvet og glemt hjørne af Midtvesten. Trumps hjerteland. Skulle man være i tvivl om skydeskiven, så fjerner replikken »Make Gutterbee Great Again« den sidste rest. Byen styres af homofobiske, racistiske og fundamentalistiske kræfter. Hvis Djengis Khan kom til Gutterbee, ville han blive rullet i tjære og fjer og smidt på porten. Om ikke for sine skæve øjne og gullige teint, så for sin blødsødne reformpolitik.

»It’s America – love it or leave it«, som det så smukt udtrykkes.