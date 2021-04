Lucia Odoom: Erotisk karruselscene er højdepunktet i en ellers lidt anstrengende tv-serie

Anden sæson af Louise Schjødts tv-serie ’Limboland’ føles som et afskedsbrev til ungdommen. Et farvel til illusionen om den bekymringsfrie epoke, hvor man opdager sig selv, imens man bliver opdaget af det vigtige publikum på Dronning Louises Bro og Instagram.

Det er stadigvæk op ad bakke for de tre veninder, der har svært ved at fortælle hinanden, hvordan det i virkeligheden går. Men sådan her går det:

Freja (der spilles af Frederikke Dahl Hansen) kom til at stjæle penge fra veninden Kathrines dankort i første sæson og er i gang med at afsone noget samfundstjeneste, da vi genforenes med hende i første afsnit af anden sæson. Freja er blevet ’opdaget’ af en bryllupsfotograf og får job som hans assistent, men hun ville ønske, de skulle tage meget sejere billeder sammen.

Angela Bundalovic brillerer stadigvæk i rollen som den pressede præsterende medicinstuderende Nadia, der har været i praktik på et hospital på Bornholm. Hun er kommet endnu længere ud i sit stofmisbrug og har fået et lidt for tæt venskab med sin pusher.

Kathrine (spillet af Emma Sehested Høeg), har fået et smart mediejob og indleder en affære med sin gifte chef (spillet af Cyron Melville). Kathrines bror er hjemme fra Finland og crasher hendes lejlighed, hvor Freja stadigvæk bor og er brødebetynget over det med alle pengene, hun stjal. Broderen bager lidt på Freja, men jeg er ikke sikker på, hvad vi skal stille op med ham som karakter. Man kan dog glæde sig til en særlig og erotisk karruselscene, han medvirker i: et højdepunkt i en ellers lidt anstrengende anden sæson.