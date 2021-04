3 hjerter: Syrisk-dansk filmeksperiment kommer ikke i mål

De begyndte at lave film med det samme. Da revolutionen brød ud i Syrien, tog tre venner kameraet – også bare det, der var på deres telefoner – med sig overalt.

De dokumenterede det, de først troede endelig betød et farvel til Bashar Hafez al-Assads diktatur. Det viste sig at være begyndelsen på en nu 10 år lang krig. Befolkningen var blevet holdt i et jerngreb af et autoritært etpartistyre i fire årtier, men med det arabiske forår vejrede man morgenluft. Snart var det stanken af død og menneskelig ruin, der satte sig i næsen.