Håret har en helt særlig betydning i dokumentaren ’Gabi – Between Ages 8-13’. For Gabi, døbt Gabriella, er håret en kampplads. Hun går lidenskabeligt op i fodbold og vil have hår som den hollandske angriber Robin van Persie, men hendes mor synes, det er for kort for en pige. Så kompromiset bliver halvlangt Emma Watson-hår, som hun stryger tilbage og gemmer under huer og kasketter.

8-årige Gabi, der i begyndelsen af filmen bor i Stockholm med sin engelske mor og sin svenske stedfar, befinder sig i en slags venteposition. Hun venter på at finde ud af, hvem hun er. Hun er langt mere selvbevidst end sine jævnaldrende – på samme tid en deltager i og iagttager af det sociale liv, hvis kønnede koder hun ikke er tilpas i.

Gabi kunne aldrig drømme om at tage en kjole på, og hendes bedste ven er Henry, hvis hår bliver længere og længere, i takt med at Gabis bliver kortere. »Jeg synes bare, du skulle blive ét sted. Og slet ikke flytte overhovedet«, siger han med ærlig sorg, da Gabi fortæller, at hendes forældre har besluttet at flytte til det mere provinsielle Dalarna, hvor børnene kalder hinanden ’fisser’ og ’fucking homo’, når det skal gøre rigtig ondt. Billederne af Gabi, der råber »spil mig, spil mig« men bliver ignoreret af alle de nye ’kammerater’, er knusende.

Dokumentaren giver en følelse af at være Gabis usynlige ven gennem fem forvirrende år. Det er et afslappet, fortroligt portræt af et barn, hvis familie kun spiller (selvfølgelig betydningsfulde) biroller. Kameraet er nærmest mere lyttende end filmende. Hendes venner siger, at hun prøver at være en dreng, hvilket irriterer hende. »Piger kan gå i lige det, de vil«, siger hun sikkert, men kameraet aflæser ambivalensen på hendes ansigt og den buldrende tankeaktivitet inde bagved.

’Gabi – Between Ages 8-13’ har ikke nogen agenda eller konklusion. Der er ingen debat om juridisk kønsskifte eller hormonblokkere. Der er ingen jagt på afklaring angående Gabis kønsidentitet eller seksualitet. Der er et solidarisk, diskret portræt af et lille menneske, der hele tiden kolliderer med det solide enten-eller-dreng-pige, verden kræver, og helt grundlæggende er alene med det.