Kæmpe skuffelse: Magisk møde med talende svampe ender som et dårligt trip

Jeg vil ikke anbefale at tage svampe her i avisen. Men jeg vil gerne anbefale at stige om bord på det syretrip, der kan vente i dokumentarer om svampenes magiske verden.

’The Creeping Garden’, for eksempel, er uden overdrivelse en bevidsthedsudvidende film med sin fantastiske kombination af eksakt videnskab, langt ude laboratorieforsøg, billedkunst og musik. Hvor man risikerer en psykose ved at tage svampe, risikerer man at miste sit sprog efter at have set sådanne film. I hvert fald det sprog, man før har beskrevet naturen med. Og hvor et trip efter indtagelse af svampe foregår i en hallucination, er der i dokumentarfilm ikke tale om en parallelverden, men den fysiske virkelighed, sådan som den fremstår, hvis man forstår at lytte. For svampene taler. Og sproget er universelt. Kosmisk. Helt konkret.

Det er i hvert fald udgangspunkter for ’The Mushroom Speaks’. Som det hedder i filmens begyndelse:

»Hvis min verden falder fra hinanden, går jeg en tur. Og hvis jeg er heldig, finder jeg svampe. De trækker mig tilbage ind i mine sanser. Og minder mig om det gode i bare at være her«.

Den schweiziske instruktør Marion Neumann er fulgt i sporene efter svampenes underjordiske, fine rodnet i selskab med en række svampeentusiaster, der alle deler den kosmiske forestilling om skovbundens oldgamle beboere som budbringere om en økologisk forbindelse mellem menneske, svamp, muld, Jorden og universet.