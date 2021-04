»Kameraet er min revolver. Jeg bruger den til at holde skræmmende ting på afstand«: Dansk instruktør mindes sin elskede igennem 35 år

Den døde mands øje.

Sådan kaldte Madeleine, filmskaberen Jon Bang Carlsens livsledsagerske igennem 35 år, det filmkamera, han så meget af tiden holdt op imellem sig selv og virkeligheden.

Med den betegnelse kan det ikke undre, at Jon Bang Carlsen kun fik lov at tage ganske få levende billeder af sin elskede. Denne mangel på stof kommer til at udgøre et såre konkret problem, da Jon Bang Carlsen efter hendes død vil lave en film om sin sorg, sit savn og sin kærlighed.

På den anden side er det jo netop det allestedsnærværende fravær, som Jon Bang Carlsen må prøve at indkredse efter at have filmet Madeleines sidste rejse til krematoriet.