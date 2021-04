Simon Kvamms nye tv-serie er som at se 'The Office' med Svend Brinkmann

Jeg har gjort alt for at glemme podcasten ’Undskyld vi roder’, inden jeg skulle se Simon Kvamms nye tv-serie, ’Guru’. Podcasten om opstarten af en ny landsdækkende radiokanal i provinsen, som er skabt af komikerne Brian Lykke og Kasper Nielsen, er det bedste danske satire i årevis, og efter fire ugers maratonlytning har jeg måttet foretage en mental udrensning for at få replikker som »du er jo så peeessedygtig« ud af hovedet.

Det viser sig alligevel svært at undgå, efterhånden som man glider gennem de seks afsnit af 25 minutters varighed. Ikke så meget fordi Kvamms barndomsven fra Silkeborg, Brian Lykke, har en større rolle i serien. Han spiller helt anderledes realistisk som den rutinetrætte familiefar Ralf og gør det så godt, at man straks glemmer hans portræt af radioværten Allan Sindberg i ’Undskyld vi roder’.

Men da Kasper Nielsen toner frem på skærmen som forlagsredaktør, er han ikke til at skelne fra podcastrollen som radiodirektøren Klavs Bundgaard. Kasper Nielsen er »så peeessedygtig« i den rolle, men genbruget er så skamløst, at sammenligningen bliver uundgåelig.

Det er da også samme satiregreb, de to shows benytter sig af. Uden gakkede udfald og pangfarvede punchlines er det en genre, der minder om en embedsmandsrapport fra en jysk provins, hvor mentaliteten karikeres så subtilt og naturalistisk, at det lige så vel kunne være en dokumentarserie som ’Dahlgårds Tivoli’.