Lucia Odoom: På vej over Atlanten står Lars Løkke endelig ved sin livskrise

»Lige nu tænker jeg, at det bliver lidt småt og ikke så privat«, siger Lars Løkke, da han lægger sig i den lillebitte køje i den lillebitte sejlbåd, han skal bo på sammen med kamerahold og kendisser i tre uger i programmet ’Over Atlanten’. Og man kan enten sove med hovedet vendt mod lokummet eller med hovedet vendt mod køkkenet.

»Det er løg, eller det er lort«, som Felix Smith udtrykker det, og der er ingen vej uden om ’privat-Lars’, når tidligere statsminister Lars Løkke sammen med fem andre kendte mennesker sejler over Atlanten fra Lanzarote til Caribien.

De andre deltagere er: tv-vært Felix Smith, kok Umut Sakarya, OL-svømmer Sarah Bro, kageskribent Ditte Julie Jensen og skuespiller Johannes Nymark. Foruden de to professionelle sejlere og OL-vindere Jesper Bank og Martin Kirketerp og en læge, der skal sørge for, at ingen dør.

Personligt får jeg et mildt panikanfald, når der er teambuilding på arbejdspladser. Så jeg har svært at leve mig ind i, hvad det er, der driver mennesker ud i alle disse tv-transmitterede ’udfordringer’, der indebærer jægersoldater, stiletter og i dette tilfælde: primitive toiletforhold og søsyge. De andre deltagere er benovede over, at de er tæt på en tidligere statsminister. Lars Løkke er uundgåeligt hovedpersonen, og det er godt for et program, der ellers ville minde lidt for meget om alle de andre programmer med kendisser, der skal realisere sig selv.