Dilettantisk, puerilt, pjattet og plat

Første sæson om den nordjyske minkavlerfamilie Christiansen – med Niels Hausgaard som stivnakket og gangbesværet patriark – havde sine øjeblikke i form af rappe replikker og optrin af en vis humoristisk bonitet. Og skuespillerne agerede forholdsvis fint i Nikolaj Steens instruktion.

Men det var dengang, inden den store minkskandale og covid-19 og alt det der. For anden sæson er – at dømme efter de to afsnit, det indtil videre har været muligt at se – overhovedet ikke morsom. I lyset af de indtrufne omstændigheder forekommer den nærmest som en pinagtig nedpisning af et skandaliseret erhvervs udøver og dertil generelt en krænkelse af det nordjyske sindelag.

Vi er stadig i Udkantsdanmark hos minkavlerfamilien Christiansen. Og det går ad Pommern til – ligesom i virkelighedens danske pelsbranche. Minkfarmen er ved at gå nedenom og hjem, men sønnen Martin øjner en mulighed for at skaffe penge til bedriften. Og farmand Niller tror, at den er hjemme, fordi han finder et stykke naziguld bag et skur på matriklen.

Samtidig ulmer incestdramaet mellem præstens Anna og yngste minkavlersøn Jacob, fordi mor Gerda tøver med at tale rent ud af posen om sit svigefulde levned i en svær periode af tilværelsen.

Det er ikke alene rodet. Det er noget værre rod. Og det bliver ikke bedre af, at humoren er af en sådan kaliber, at børn i indskolingen ville finde mange af replikkerne pinlige. Vi er et sted henne, hvor tirader som »Du er dum«. »Nej, du er dum«. »Nej, det er dig, der er dum«, faktisk har sneget sig ind i replikstrømmen. Og det fungerer i sammenhængen nogenlunde lige så godt, som en wienerbrødsstang med fyld af stuvet hvidkål ville gøre på et kaffebord.