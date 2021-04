Henrik Palle: Apples nye seriesatsning falder til jorden i forudsigelighed, skyderi og råben

Alt for få hertillands er bekendt med den amerikanske forfatter Paul Theroux’ ganske omfattende og diverse forfatterskab, selv om det er internationalt berømmet. Men takket være den ret fremragende australske instruktør Peter Weir – ’Vidnet’, ’Døde Poeters Klub’ og ’The Truman Show’, blandt andre – fandt lidt flere vej til det, da han i 1986 filmatiserede gennembrudsværket ’The Mosquito Coast’ med Helen Mirren og Harrison Ford i hovedrollerne.

Nu har Apple TV+ lagt en serieversion i hænderne på Neil Cross, der nok mest er kendt for den efne og meget hårdkogte engelske tv-krimiserie ’Luther’. Serien forsøger ikke på nogen måde at genskabe hverken romanens eller filmens univers, hvor hovedpersonen, den genialske familiefar Allie Fox, er en senhippie med forbrugerkritiske og miljøhensyntagende tanker. I stedet er vi et andet og mere hårdkogt sted henne. Tonen er fra begyndelsen uforsonlig og handlingen mere episodisk orienteret. Men når det er sagt, må det også slås fast, at serieudgaven ikke er vellykket på andre områder end skuespillet og det visuelle.

Det begynder i den californiske by Stockton, hvor Allie Fox og familie bor og lever en sært utidssvarende tilværelse. Han arbejder som altmuligmand på et gartneri og sysler sideløbende med diverse – desværre ikke anerkendte – banebrydende opfindelser, og hans højt uddannede overklassehustru bidrager til festen med penge, hun tjener som en slags bibliotekar på et skurvognsbibliotek.