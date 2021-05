Kristoffer Hegnsvad: Facebook-brøler tegner et billede af en kulturminister, der ikke kender sit område – eller bare er ligeglad med film

Det er en festdag i dag. Biograferne får i dag endelig lov at åbne. Tre uger efter vi åbnede for ølhanerne. Det er en glæde, at det endelig sker.

Nu kan vi endelig se de oscarvindende arthousefilm ’Nomadland’, ’Minari’, ’Sound of Metal’ og ’Promising Young Woman’, der skulle have haft premiere op til oscarshowet, og vi får en uge med massevis af film fra filmfestivalen CPH:DOX, der har fundet sted netop i denne periode, men som med udvidet spilleperiode lykkedes med at give de hårdt kæmpende filmskabere en ægte biografpremiere for deres årevis af arbejde.

Det er en glædens dag i dag, men som filmelsker åbner jeg biografdøren med en lidt bitter smag i munden.

Mens vaccinerede pensionister har kunnet drikke sig fulde og spise godt hos brancheorganisationen Horestas medlemmer, har danske biografer og filmdistributører måttet bløde.