Myldretid i biograferne fra torsdag: Filmene står i kø og vil æde af hinandens publikum

Det var ikke sjovt for nogen, da corona for godt et år siden og igen før jul lagde sig tungt over landet. Men nogle havde lidt mere at ærgre sig over end andre. Blandt dem de instruktører, skuespillere og filmhold, som i årevis havde arbejdet på film og nu endelig var klar til at sende resultatet af deres møje ud til publikum. I biograferne.

Seks dage nåede Ole Christian Madsens film ’Krudttønden’ om terrorangrebet på kulturhuset på Østerbro at gå i biografen, før Mette Frederiksen 11. marts i fjor på et pressemøde havde noget at sige, som ændrede livet for os alle. Kun godt 20.000 nåede at se filmen, som derefter overgik til streaming, i erkendelse af at der ikke var mere at hente i biograferne.

Andre film gik det endnu værre. Instruktør Jeanette Nordahls debut, gangsterfilmen ’Kød & blod’ med Sidse Babett Knudsen i hovedrollen, havde premiere og solgte knap 12.000 biografbilletter, og meget bedre gik det ikke for Lone Scherfigs ’The Kindness of Strangers’, som trak under 14.000 i biografen.

I efteråret lettede det lidt. Og Thomas Vinterbergs ’Druk’ nød måske ligefrem godt af ikke at have store hollywoodfilm at konkurrere med, da den fik premiere 24. september, og har til dato solgt over 800.000 biografbilletter, mens Anders Thomas Jensens ’Retfærdighedens ryttere’ nåede at trække 457.000 i biografen, før det blev koldt, smitten atter steg, og landet lukkede ned.

Og når det sker i december, er det ikke let at være julefilm som Claus Bjerres ’Malous jul’ og Christian Dyekjærs ’Julemandens datter 2’. Men heller ikke Søren Kragh-Jacobsens ’Lille sommerfugl’ med Jesper Christensen og Karen-Lise Mynster slap nådigt gennem nedlukningen.