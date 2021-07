Ryan Reynolds kan måske nok redde verden, men altså ikke sin egen film

Der er lagt op til, at at denne sommers amerikanske blockbuster skal være actionkomedien med det bøvlede navn ’The Hitman’s Wife’s Bodyguard’, nu hvor Marvels ’Black Widow’ kun kommer op i ganske få danske biografer.

Har man fået solstik, kan man da sagtens lade sig køle ned af den forcerede farce, som fortsættelsen til Buddy-Cop-pastichen ’The Hitman’s Bodyguard’ fra 2017 er. Man behøver ikke engang ærgre sig over, at handlingen fortoner sig i tågerne, for her er man blot ude efter at få folk til mikse grin og adrenalinrush i en, meget lang, pærevælling.

I den første film blev den regelrette livvagt Michael Bryce (Ryan Reynolds) detroniseret, da hans kunde, den japanske forretningsmand Kurosawa, bliver skudt af lejemorderen Darius Kincaid (Samuel L. Jackson). De to rivaler bliver dog viklet ind i hinandens liv, da Bryce får til opgave at eskortere Kincaid til Haag, hvor han skal vidne mod den hviderussiske diktator Dukhovich (Gary Oldman). Kincaid vil kun vidne, mod at hans kone (Salma Hayek) bliver løsladt fra fængslet.