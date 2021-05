2 hjerter: Prins Harrys og Oprahs nye serie føles som en grådpornografisk reklamekampagne. Men der er enkelte historier, der trækker tænder ud

Der sidder en lille kyniker på min ene skulder, og på den anden sidder et snøftende lille væsen, der gerne vil tale om sorg, lidelse og heling.

Efter femte og sidste episode af prins Harry og Oprah Winfreys nye dokumentarserie ’The Me You Can’t See’, der handler om psykisk lidelse og mental sundhed, er det kynikerens nærmest larmende øjenrulning, der optager mest plads i mit indre. Jeg føler, at jeg har været vidne til en grådpornografisk reklamekampagne for retten til at have menneskelige følelser – komplet med kleenexkrævende forløsning undervejs – som føles både klæg og glat på samme tid.

Men jeg har også været vidne til, at to af verdens mest beundrede, privilegerede mennesker bruger deres magt og personlige traumer til at få os til at tage psykisk sygdom og menneskelig lidelse dødsens alvorligt.

Harry, hertugen af Sussex, har som bekendt vendt ryggen til det britiske kongehus, der opdrog ham til tavs, følelsesundertrykkende pligt og opførte sig racistisk over for hans kone, Meghan Markle. Tilbage i marts gav ægteparret et meget omtalt interview til Oprah Winfrey, og nu uddyber Harry i en ny samtale med Oprah, hvad det har haft af ødelæggende betydning for hans psykiske sundhed at vokse op som søn af en kvinde, prinsesse Diana, der i hans optik blev drevet i døden af paparazzi, og en mand, der så det som naturligt og acceptabelt, at lidelse og pligt gik ikke bare hånd i hånd, men også i arv.