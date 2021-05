Henrik Palle: Al Pacino var fantastisk. Men mon han havde takket ja til den rolle i dag?

Den danske klipper Mikkel E.G. Nielsen fik som den første dansker en oscar for ’best film editing’, som det hedder. Årsagen var hans arbejde med filmen ’Sound of Metal’, der handler om en heavy metal-trommeslager, der mister sin hørelse. Vi følger op med syv film, der handler om at miste eller mangle en af sanserne:

1 Kærlighed uden ord, 1986: Randa Haines’ film om den døvfødte Sarah, der vægrer sig ved at blive indlemmet i de talendes rækker, selv om det koster hende kærligheden, var en meget stor succes, da den i sin tid fik premiere i danske biografer. Dels på grund af sin forrygende og turbulente kærlighedshistorie, men sandelig ikke mindst fordi den kvindelige hovedrolleindehaver, Marlee Matlin, som selv var døv, spillede fuldstændig fremragende over for William Hurt i rollen som døvelæreren James.

Hun fik som den første døve en Oscar, og hun var også den yngste modtager, da hun fik den, 21 år. Om filmen ville være gået i dag, er så en anden historie. For der er liiiige et par småting, som er mere end bare uldne i kanten. Den bygger i øvrigt på et teaterstykke af Mark Medoff.

2Ray, 2004:Soulsangeren, pianisten og legenden Ray Charles levede det meste af sit liv som blind. Han mistede synet som barn på grund af sygdommen grøn stær, men det forhindrede ham ikke i at få en forrygende karriere og blive en af den sorte populærmusiks mest elskede og betydningsfulde kunstnere – med alt til faget hørende i form af diktatoriske manerer, stofmisbrug og nedtur.