Anmeldelse: 'Friends'-reunion er faktisk ikke rigtig til at holde ud. Og dog!

Chandlers tænder! Oh, my god, de ligner en tro kopi af Ross’ tænder i det afsnit af ’Venner’, hvor han kommer til at blege sine tænder så meget, at de lyser i mørke og skræmmer en date fra vid og sans, fordi han ligner en seriemorderversion af katten fra ’Alice i Eventyrland’. Og de sidder uhyggeligt hvide midt i ansigtet på en skrøbeligt udseende Matthew Perry, som er den af vennerne i HBO’s nye ’Friends’ reunion-show, livet ser ud til at have været hårdest ved.

Den intet mindre end tv-revolutionerende tv-serie ’Venner’ (skrevet af Marta Kauffman og David Crane) om seks venner i 20’erne, der havde det grineren i en urealistisk stor lejlighed på Manhattan, løb fra 1994 til 2004 og var ikonisk, historisk og næsten nostalgisk allerede i sin egen tid.

De seks skuespillere har ikke været samlet offentligt, siden serien sluttede, og det råder HBO nu bod på med et forvirrende miskmask af et hyldestprogram, der involverer talkshow, gennemspilning af gamle scener, en følelsesmæssig tour gennem de gamle kulisser og et tåkrummende fan-medley, hvor blandt andre en deprimeret ghanesisk kvinde og ensom fransk lesbisk fortæller om, hvordan ’Venner’ rent ud sagt reddede deres liv. Det er faktisk ikke rigtig til at holde ud. Og dog!