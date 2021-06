Dokumentarkongen ville have en luns af tigerkongen. Men han skulle have holdt sig væk

»Jeg har brug for at fortælle den virkelige historie, men de vil lukke munden på mig«, lyder et brev, som den kendte dokumentarist Louis Theroux modtager fra det Texas-fængsel, som Joe Maldonado aka Joe Exotic aka Tigerkongen sidder fængslet i. Theroux har lavet tv om Joe Exotic (født Joseph Schreibvogel) før (i 2011) i dokumentaren ’Amerikas farligste kæledyr’, og nu vender han så tilbage til det dokumentariske dødsbo, der er Joe Exotics historie. Men han kommer et par år for sent til festen.

I fald du, kære læser, har levet under en skærmfri sten hele coronapandemien, er Joe Exotic dette årtis vel indtil videre helt store popkulturelle fænomen som hovedperson i en voldsomt ramasjang-agtig dokumentarserie på Netflix med det underspillede navn ’Tiger King – mord, kaos og galskab’. Serien handler om et dramatisk fjendskab mellem en flamboyant, skydegal zoo-ejer (Joe Exotic) og en excentrisk, uudgrundelig dyresagsaktivist (Carole Baskin), og den har siden sin eksplosive succes tilbage i marts sidste år været genstand for både fandyrkelse og moralsk kritik.

Særligt Joe Exotic er blevet katapulteret ud i berømmelse, og rivalen Baskin, som han i dokumentaren uden skyggen af bevis beskylder for at have myrdet sin eksmand, har slået sine folder i den amerikanske version af ’Vild med dans’.