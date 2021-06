Anthony Hopkins om sin rolle i ’The Father’: Jeg behøvede nærmest ikke at spille skuespil

Anthony Hopkins modtog en Oscar som bedste mandlige skuespiller for sin hovedrolle i filmen ’The Father’, som har premiere i de danske biografer torsdag. Men ifølge ham selv behøvede han knap nok at spille skuespil for at gestalte titelrollen som den demensplagede gamle mand.

»Hvis man arbejder ud fra et rigtig godt manuskript, er det sproget, der viser vejen, og så behøver man slet ikke at spille skuespil«, siger den 83-årige skuespiller i et interview i det amerikanske magasin The Newyorker.

Og manuskriptet var i den grad godt. Filmen er baseret på Florian Zellers prisbelønnede franske skuespil ’Le Père’, og det bearbejdede manuskript til ’The Father’ fik en Oscar for bedste adapterede manuskript.