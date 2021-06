Onsdag bævede instruktøren bag »århundredets dårligste danske film«. Torsdag er han helt høj af lettelse

Fakta

De fik også tæsk

Reptilicus (1961).En dansk monsterfilm fra 1960’erne med Dirch Passer på rollelisten – og det er ikke en komedie. Det kunne jo kun gå galt. Og det gjorde det også. ’Reptilicus’ er blevet kaldt for en af de værste monsterfilm nogensinde – på verdensplan. Den har dog alligevel holdt sig populær som en underholdende, ufrivilligt komisk kultklassiker.

Stjerner uden hjerner (1997).Da den kom ud, blev den udråbt som den dårligste danske spillefilm nogensinde og blev set af under 800 betalende mennesker i biografen i åbningsweekenden. Sammenlagt blev den set af kun 2.192 personer. Selv de to hovedrolleskuespillere, Timm Vladimir og Gordon Kennedy, undsagde filmen, og de forsøgte halvvejs igennem optagelserne at komme ud af kontrakten. Efterfølgende prøvede de at købe masterkopierne for at ødelægge dem, men begge dele blev for dyrt.



Undercover (2016).Håbløs, umorsom og vitterligt intet positivt at sige om filmen ’Undercover’, som havde Linda P. i hovedrollen. En film, som højst sneg sig op på to stjerner, og som i Politiken fik et enkelt hjerte kastet efter sig.

