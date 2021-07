70i dag. Når den næsten 180 centimeter høje, elegante Anjelica Huston entrerer en filmscene, gør hun altid indtryk med sit kloge blik, uanset om hun har ordet eller ej. Som heks i ’The Witches’ og som ond stedmor i ’Ever After: A Cinderella Story’ har hun haft brug for sin evne til at smile, mens øjnene lyner.

I andre roller har hun været empatisk og varm. I det hele taget har hun for mange år siden vist, at hun ikke er blevet et ikon, fordi hun er John Hustons datter.