Guide: 5 andre film om en datter og en far, nu hvor du har set Anthony Hopkins stråle i ’The Father’

En selvopofrende datter og en far, der er godt i gang med at miste hukommelsen. Det er omdrejningspunktet i Florian Zellers film ’The Father’, der i sidste uge fik fem hjerter her i Politiken. Datteren spilles glimrende af Olivia Colman, mens faderen spilles mindst lige så glimrende af 83-årige Anthony Hopkins, der vandt en Oscar for sin præstation. Den præstation kan du stadig stikke i biografen og se. Og hvis du kan lide, hvad du ser derinde i det oplyste mørke, er her fem andre film, hvor fortællingen føres frem af en far og en datter.

135 Shots of Rum (2008):

Der løber et bredt spor af mærkværdige far-datter-relationer igennem den franske mesterinstruktør Claire Denis’ film. Det er der blandt andet i ’Svinene’ fra 2013 og i ’High Life’ fra 2018, men det løber smukkest i ’35 Shots of Rum’. Det er en film om en far og en datter, der bor og lever sammen i stor symbiose i en lille lejlighed i udkanten af Paris, hvor de fletter ind og ud af hinanden med riskogere og vasketøj på en måde, så der går lang tid, før man forstår, at de er fatter og datter og ikke mand og hustru.