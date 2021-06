’Fast & Furious 9’ er som en dårlig superheltefilm med en tumpet James Bond på fjollet rumeventyr

Når landsholdet spiller vigtige kampe, bliver jeg som en tiårig roligan igen. Irrationelt nervøs og absolut lyksalig ved danske scoringer. Da Andreas Christensen scorede til 3-1 mod Rusland i mandags, så min kæreste mig spurte hen til vinduet, hvor jeg åbenbart forsøgte at flå børnesikringen af for at brøle ud til gaden. Det lykkedes ikke, men i de minutter, en kamp varer, er jeg fri af ansvar og modne overvejelser.

Sådan har jeg også haft det – i mere behersket grad – når jeg har set bilaction i ’Fast & Furious’-franchisen, hvor Vin Diesel forbinder muskler og mekanik i latterligt langt ude manøvrer uden at tænke videre over det. Når han hugger det manuelle gear ned i tredje for at sætte farten op, inden han trækker håndbremsen og foretager en hvinende U-vending for at accelerere i bakgear, er jeg ligeglad med, at hans personlighed er pumpet op med steroider.

Det manuelle gear er vigtigt. Det er forbindelsen mellem menneske og maskine, det rent maskinelle menneske i action, der er så fedt at se på. Det er den fysiske fornemmelse af dækkenes elastiske friktion på asfalten, og det er lugten af olie og benzin.