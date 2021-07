Siden hun klippede klitoris af sig selv i kontroversiel scene, har folk kommenteret hendes mod

Mange år efter Charlotte Gainsbourg som 12-årig kun iført trusser og skjorte sammen med sin far, Serge Gainsbourg, indspillede videoen til den debatskabende sang ’Lemon Incest’, og henholdsvis 12 og 8 år efter hun havde hovedroller i Lars von Triers grænsebrydende film ’Antichrist’ og ’Nymphomaniac’, fortæller folk stadig ofte den franske skuespiller og sanger, at de synes, det var fantastisk modigt af hende at lave de projekter.

Især efter samarbejdet med Lars von Trier i den prisbelønnede, omdiskuterede ’Antichrist’, hvori hun i sorg over tabet af sin søn blandt andet klipper klitoris af sig selv, har folk kommenteret hendes mod.

»Jeg tror ikke, at mod drev mig. Det var noget, jeg længtes efter – at skubbe mig selv hen til steder, jeg ikke havde været før. Og jeg kunne ikke have gjort det sammen med nogen, jeg ikke beundrede«, sagde Charlotte Gainsbourg i et interview med The Times i januar.