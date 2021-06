Netflix lancerer vildt datingshow med deltagere maskeret som pelsdyr

Det er de indre kvaliteter, det gælder, hedder det med en – lidt vammel – kliché.

Men streamingtjenesten Netflix insisterer på rigtigheden af udsagnet i sit nye datingshow, ’Sexy Beasts’, der har premiere 21. juli.

Showet, der er baseret på et BBC-format fra 2014, er et miks mellem ’The Masked Singer’, hvor etablerede sangere konkurrerer med hinanden formummet bag heldragter, og ’Love Is Blind’, hvor deltagerne speeddater hinanden, men skjult, og først ser hinanden til sidst.

I ’Sexy Beasts’ møder de medvirkende hinanden klædt i besynderlige kostumer og bag hunde-, katte-, ræve-, bæver-, panda- og djævlemasker. Typisk bliver de udstafferet som pelsdyr, selv om man også kan blive et næsehorn, skriver bl.a. Huffington Post.

Det spændende bliver så at se, om de alligevel lader sig tiltrække af hinanden, måske endda forelsker sig. Man må gå ud fra, at det godt kan ske, og at man har gennemprøvet konceptet inden, selv om det forekommer at være milevidt fra såvel møder på Tinder som på barer i det virkelige liv.

Så: Betyder udseendet overhovedet noget? Overtrumfer en stærk, karismatisk personlighed symmetriske ansigtstræk og fitnessmuskler? Og vil man blive skuffet, hvis man har forelsket sig i det indre og opdager, at det ydre langtfra holder distancen – som Roxanne i ’Cyrano de Bergerac’?

»Jeg håber, at showet får folk til at smile«, siger Simon Welton, der skabte det oprindelige BBC-format og også står bag Netflix-versionen, til branchebladet Variety, »og jeg håber, de spiller med for at opdage, hvem der forelsker sig i hvem, og hvordan deltagerne i virkeligheden ser ud«.