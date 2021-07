Udenlandske filmfolk ønsker rabat, hvis de skal filme i Danmark

Hvis vi ser Nyhavn, Den Lille Havfrue eller andet, som vi betragter som ikonisk dansk, i for eksempel en amerikansk film, er det overvejende sandsynligt, at scenen er optaget i Canada og ikke i Danmark.

Streamingtjenester, især Netflix, poster mange hundrede milliarder kroner ud til at producere serier i alle mulige lande, men meget, meget få af de penge når til Danmark.

Ligesom Luxembourg har Danmark ikke tradition for at give produktionsrabat til udenlandske filmskabere, som kunne gøre os attraktive for dem. Det synes en række aktører inden for film og kultur, at det er på tide at få ændret, så vi kan få store udenlandske film- og tv-projekter hertil og puste liv i den danske industri af filmarbejdere.