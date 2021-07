Legesyg og opfindsom: Humøret er højt i opfølgeren til skør familiefilm

Ligesom film med interessant plot og tematik kan være pinagtigt elendigt udført, kan film, hvis handling trodser enhver sund fornuft, også omvendt løfte sig til solidt god underholdning i kraft af opfindsomhed og kunnen i udførelsen; det har vi set siden stumfilmfarcerne.

En animationsfilm af sidstnævnte festlige kaliber er denne opfølger på den lige så skørt tænkte og fermt animerede ’Uuups! Hvor er arken’ fra 2015. Selv om plottet er hentet langt inde i de irske og luxemburgske filmskaberes drømmetåger: Om bord på Noas ark – et tårnhøjt skrummel af cedertræ – er (ingen Noa & afkom, men) foruden alle senere kendte dyrearter også et par ukendte: den vakse og iltre grymp Lea og hendes mor, en mellemting mellem abe, ræv og vaskebjørn. Plus Fini og hans far, som er nestrianere, dvs. knap så vakse, men regnbuestribede miks af minielefant, sovedyr og flaskerenser. De sneg sig med som blinde passagerer, så faren fik den pædagogisk udfordrende vegetariske køkkentjans på dette antikke krydstogt for både kød- og planteædere.