Filmfestival i Cannes: Producer på 'Druk' er udvalgt som én, man skal holde øje med

Det er ikke kun længe ventede film og internationale superstjerner, der bliver sat fokus på i Cannes, hvor den årlige filmfestival lige nu finder sted.

Der er også en særlig plads i rampelyset til danske Kasper Dissing fra Greve.

Sammen med en 19 andre producere fra hele Europa er han særligt udvalgt som én af de producere, European Film Promotion mener, er værd at holde godt øje med i fremtiden.

»Det føles lidt som at blive indlemmet i en klub - måske fordi jeg har haft øjnene på det altid, og det er noget, jeg gerne har villet«, siger 34-årige Kasper Dissing.

Initiativet hedder Producers on the Move, og lige nu er Kasper Dissing i Cannes, hvor han mødes med sine europæiske kolleger og har mulighed for at pitche forskellige nye projekter.

»Målet er at få skabt nogle samarbejder på tværs af landene. Det kan så også gavne dansk film på sigt«, forklarer Kasper Dissing.

Debut som producer

Selv kommer han med en film på cv’et, der har vakt mere end almindelig opmærksomhed på verdensplan.