Årets mest omtalte interview kan vinde fornem pris i obskur statuette-kategori

Prins Harry og hertuginde Meghans opsigtsvækkende interview med den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey er nomineret til en Emmy-statuette.

Interviewet, der blev sendt på CBS, er således tirsdag amerikansk tid blevet nomineret i kategorien ’Bedste Faglitterære Tv-udsendelse med Vært’ ved prisuddelingen til september.

Det var i løbet af det to timer lange interview, der blev sendt i marts, at Harry og Meghan fortalte om manglende støtte fra det britiske kongehus, som blandt andet førte til, at de officielt trådte tilbage fra deres royale pligter og forlod Storbritannien.

Parret, som i juni bød deres andet barn - en datter ved navn Lilibet Diana - velkommen til verden, bor i dag i det sydlige Californien.

Den 39-årige amerikanske hertuginde talte også med Oprah Winfrey om kampen med sit mentale helbred - herunder selvmordstanker - i løbet af sin tid i Storbritannien.

Hun fortalte også, at mens hun var gravid, var Harry af et familiemedlem, hvis identitet ikke er blevet afsløret, blevet mødt med spørgsmål om, ’hvor mørk’ en hudfarve deres søn Archie ville få.

Det har medført spekulationer om, hvorvidt den kongelige familie er racistisk.

Meghans far er hvid og moren sort.

Efterfølgende var prins William, der er storebror til Harry og nummer to i rækkefølgen til den britiske trone, ude at sige, at ’vi er slet ikke en racistisk familie’.

I kølvandet på interviewet udsendte Buckingham Palace en erklæring på vegne af dronning Elizabeth. Her sagde hun, at familien var bedrøvet over, at Harry og Meghan havde følt det på den måde de seneste år.

De andre Emmy-nominerede i samme kategori som Oprah Winfrey-interviewet er ’Stanley Tucci: Searching for Italy’ David Lettermans ’My Next Guest Needs No Introduction:’, ’United Shades Of America med Kamau Bell’ og dokumentarserien ’Vice.’

Den 73. udgave af Emmy Awards løber af stablen 19. september i Microsoft Theater i Los Angeles.

Den amerikanske skuespiller og komiker Cedric the Entertainer skal være vært for showet.

Emmy Awards er tv-branchens svar på filmverdenens Oscar-uddeling.

ritzau