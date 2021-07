»Totalt kaos«: Spike Lee afslører modtageren af en af filmverdens største priser ved en fejl

Filmen ’Titane’ af den franske instruktør Julia Ducournau får overrakt Guldpalmen ved den franske filmfestival i Cannes. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var egentlig meningen, at modtageren af den store pris først skulle afsløres sidst på aftenen.

Men ifølge det franske nyhedsbureau AFP kom Spike Lee, som er præsident for juryen i Cannes, til at læse modtageren af Guldpalmen op ved en fejl i starten af prisuddelingen.

»Oh.My.Fucking.God. Spike Lee kom til at afsløre vinderen af Guldpalmen ved en fejl, og alle er fuldstændig rundtossede. Totalt kaos«, skriver Politikens film- og tv-anmelder Nanna Frank Rasmussen på sin Facebook.

Foto: John Macdougall/Ritzau Scanpix Den franske instruktør Julia Ducournau får overrakt Guldpalmen ved den franske filmfestival i Cannes.

’Titane’ er et fransk-belgisk drama, der har fået stor opmærksomhed på festivalen. Ifølge BBC’s anmeldelse af filmen er der tale om en overraskende film fuld af sex, vold og humor.

Den handler om en kvinde, der får indopereret en titaniumplade i hovedet efter et biluheld for derefter at få en nært seksuel fascination af biler.

Med Titanes sejr vandt ’Verdens værste menneske’, instrueret af dansk-norske Joachim Trier, ikke.

Dog vinder norske Renate Reinsve prisen for bedste kvindelige hovedrolle for sin rolle i ’Verdens værste menneske’.

Caleb Landry Jones vinder prisen for bedste mandlige skuespiller for sin præstation i filmen ’Nitram’.

Filmfestivalen i Cannes blev aflyst sidste år grundet covid-19. Og derfor har der været ekstra fokus på den.

»Det har været et slags skæbneår for festivalen, for den har skullet overbevise verden om, at filmen ikke er død, og at der stadig er en magi forbundet med at gå i biografen og se måske især den slags kunstfilm, som de viser hernede«, sagde Nanna Frank Rasmussen forud for prisuddelingen.

Det er ottende gang, at hovedprisen ved filmfestivalen i Cannes bliver uddelt til en fransk instruktør.

