Med fedtet hud og bløde hjerter går de rundt på skolen og (venne)forelsker sig i hinanden

Da min far ringede til min sfo for at fortælle mig, at Joachim og Alexandras nye prinsesøn skulle dele navn med mig, var en af de første ting, jeg tænkte: Hvor mange skal dø eller abdicere, for at vi får en kong Felix?

Siden voksede kløften mellem mit navn og tronen, men så opstod backupdrømmen i form af et giftermål. Jeg kunne jo blive gift med en kongelig og så på den måde give landet en konge med mit navn. Nogenlunde samtidig med at prins Felix fik sit navn, fik vi allesammen Carsten Lykkes lille hit ’Hvis Frederik var til fyre’: