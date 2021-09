Samspillet mellem Selena Gomez og de to komiske legender sprudler i velproduceret krimikomedie

Den er nærmest for indlysende, historien, i disse podcastbegejstrede tider. Tre fans af en populær true crime-serie om gys og gru i musicalbyen Oklahoma – de bor alle i et celebert lejlighedskompleks i New York – beslutter sig for at lave deres egen true crime-podcast, da en af deres medbeboere omkommer under mystiske omstændigheder. Og med komikerveteraner som Steven Martin og Martin Short – gamle buddies fra film som ’De kom, de så, de løb’ og ’Brudens far’ – samt Generation Y-stjernen Selena Gomez plus fremragende Amy Ryan i centrum (og birollelir i skikkelse af fucking Sting og Tine Fey) kan det næsten ikke gå galt.

Hvilket det så heller ikke gør. Samspillet mellem især Gomez, Martin og Short sprudler, men det hele er bedre end som så. For komediesporet i serien er faktisk kun glasur på en kage, der både dækker over en regulært spændende puslespilskrimi af den stringente slags og en historie om tre mennesker, som af forskellige årsager har dukket sig for tilværelsens modvind, men nu får mod til at rejse sig op i fuld højde.