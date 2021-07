Der er opstået lidt af en krig mellem to stormagter i filmens verden: Scarlett Johansson versus Disney.

Torsdag kom det frem, at skuespilleren sagsøger Disney for at have brudt kontrakten med hende, da de udgav filmen ’Black Widow’, hvor hun spiller hovedrollen, på streamingtjenesten Disney+, på samme tid som den fik premiere i biograferne.