Joseph Gordon-Levitt har fået det, som han drømte om. Han har skabt, instrueret og produceret ’Mr. Corman’ på Apple+, hvis titelrolle han også spiller.

Det er der kommet en legesyg og ambitiøs depressionskomedie ud af, der tager fat om klimaangst og god gammeldags livslede. Men Gordon-Levitt har ikke ligefrem lavet en crowd pleaser. Dertil er hans serie for flagrende, for eksperimenterende, for løs i kanterne. Og for trist.