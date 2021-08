Ved at afsløre sit honorar for 'Pagten' i Politiken brød Birthe Neumann et tabu blandt skuespillere

Fakta

Løn blandt skuespillere

I en rapport om lønstatistik blandt medlemmer af Dansk Skuespillerforbund fra 2015 fremgår det, at den gennemsnitlige erhvervsindkomst for kvindelige skuespillere lå på 275.500 kroner. Mændene tjente 384.900 kroner, altså over 100.000 kroner mere.

I 2018 tegnede sig samme billede. Kvindelige skuespilleres gennemsnitlige erhvervsindkomst lå på 310.400 kroner imod mændenes på 418.100 kroner.

En rapport fra 2007 viser, at der var »markant forskel på, hvad de mandlige og kvindelige medlemmer af DSF tjener. 61% af kvinderne tjener under 200.000 kr. om året, mens dette kun er tilfældet for 44% af mændene«.

Kilde: Dansk Skuespillerforbund

